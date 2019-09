عقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء وزارة المالية وضم كلاً ممثلي عن وزارة المالية، ممثلي عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ممثلي عن جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق، ممثلي مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

وناقش الاجتماع آليات تمويل عدد من المشروعات الإسكانية وفقاً لما أقره القانون رقم 4 لسنة 2016م بشأن الصكوك .

The post مالية الوفاق تناقش آليات تمويل عدد من المشروعات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية