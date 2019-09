فريق مؤسسة براغما الأمريكية يتلقي عمداء هذه البلديات

عقد مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات اجتماعا مع مدراء إدارات الرعاية الصحية وعمداء وأعضاء البلديات، مصراته، طرابلس المركز، غريان وفريق عمل مؤسسة براغما الأمريكية.

وناقش الاجتماع دور البلديات لإدارة المراكزالصحية للبلديات وتقديم الدعم الفني اللازم لإدارة هذه المرافق كنموذج لتنفيذ استراتيجية الرعاية الأولية وذلك لتوفير بيئة مناسبة لنقل الإختصاصات للبلديات من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين داخل حدودهم الإدارية

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الحكم المحلي وبالتنسيق مع اللجنة العليا لنقل الإختصاص من أجل نقل بعض الإختصاصات إلى البلديات ومن ضمن مشروع برنامج الإستقرار الإقتصادي في ليبيا LESP والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID .

