طرابلس..نائب رئيس المخابرات يطلق النار على وزير مالية الوفاق

أصيب وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اليوم الأربعاء، بعيار ناري، في هجوم قام به شخص يحمل صفة نائب رئيس جهاز المخابرات، وأحد مرافقيه.

وكشف بومطاري في خطاب موجه إلى وزير الداخلية بحكومة الوفاق، تفاصيل الحادثة، حيث بين، أنه تعرض لإطلاق نار داخل مكتبه بطرابلس بعد مشادة مع رجال قدموا أنفسهم على أنهم من المخابرات الليبية، وأحدهم يحمل صفة نائب رئيس المخابرات.

وبين بومطاري، إنه في تمام الثانية ظهرا من اليوم الاربعاء قدم إلى مقر ديوان الوزير شخص يدعي صفة نائب رئيس المخابرات الليبية اسمه الطاهر عروة،هاجم الوزير بأشد الالفاظ بحجة أن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي المخابرات الليبية، وبعد مشادة كلامية خرج من المكتب ليعود ثانية رفقة شخص يدعى محمد بودراع ،الذي قام بدوره بالتهجم على بومطاري ،ووجه له طلقة من مسدس 9 ملمتر استقرت في ذراعه.

ودعا بومطاري وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع،وتقديم الجاني للعدالة.

يشار إلى أن الشخص الذي تقدم بصفته نائبا لرئيس المخابرات، والمعروف بلقب “الصندوق”، ظهر في أكثر من مناسبة في اجتماعات رسمية من ضمنها كانت في ديوان حكومة الوفاق وبحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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