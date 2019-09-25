إقبال مميز على معرض ليبيا الزراعي في تمنهنت

انطلقت بمركز تمنهنت للمعارض في بلدية وادي البوانيس، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ليبيا الزراعي الذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وحضر انطلاق الفعاليات عدد من النواب ونائب رئيس الحكومة المؤقتة، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ورئيس هيئة الكهرباء.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت أهمية معرض ليبيا الزراعي في صنع الاستقرار والتنمية لليبيا والمنطقة الجنوبية خاصة في المجال الزراعي والصناعات التي تقوم على المحاصيل الزراعية.

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالا مميزا من الزوار من مختلف المناطق والمدن لتفقد أجنحة العارضين التي تضمنت المنتوجات الزراعية في الجنوب من قمح وشعير وتمور وزيتون، إلى جانب بعض الصناعات التي تعتمد على تلك المحاصيل من زيت زيتون وزيتون المائدة والعسل.

وضم المعرض كذلك عروضًا للصناعات التقليدية من السعفيات والصوف، إلى جانب شركات الأسمدة والبذور الزراعية وشتلات شجر الزيتون وعروض الفرق الفنية من هون وسبها.

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