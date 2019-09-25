الخارجية الايطالية تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

دعا وزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو ” الى إعادة إطلاق عملية سياسية في ليبيا، والتوصل الى وقف دائم لإطلاق النار.

ونقلت وكالة ” آكي ” الإيطالية للأنباء عن ” دي مايو ” قوله في تصريحات غقب انتهاء اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترأسه رئيس الدبلوماسية الفرنسية “جان إيف لو دريان ” إنه يجب تهيئة الظروف في ليبيا لإعادة إطلاق العملية السياسية، مع التركيز على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي التأكيد على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها مشدداً على أن العملية السياسية في ليبيا ينبغي أن تكون مصحوبة بآلية مراقبة وتنفيذ تدابير بناء الثقة في البلاد. .

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