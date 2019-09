اعتقال 168 أفريقيا خلال محاولة تسلل من السودان إلي ليبيا

المتوسط:

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية الاربعاء أنها اعتقلت 138 أفريقيا بينهم عشرات السودانيين بينما كانوا يحاولون دخول ليبيا بشكل غير شرعي.

وأصدرت هذه القوات شبه العسكرية بيانا أوضحت فيه أن مهاجرين سودانيين وتشاديين وأثيوبيين اعتقلوا في الصحراء عند نقطة التقاء الحدود بين السودان وتشاد وليبيا.

وجاء في البيان “في التاسع عشر من سبتمبر تم ضبط 138 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة في منطقة المثلث كانوا يريدون عبور الحدود الى ليبيا، كما تم ضبط ست سيارات كان يستخدمها المهربون”.

وكانت قوات الدعم السريع نقلت الأربعاء صحافيين الى منطقة قوز أبو ضلوع الصحراوية الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال الخرطوم حيث كان عدد من هؤلاء المهاجرين الأفارقة محتجزين، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس.

وتم خلال السنوات القليلة الماضية نشر عناصر من قوات الدعم السريع على طول الحدود مع ليبيا لمنع عبور المهاجرين خلسة.

وسبق أن اتهمت هذه القوات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في اقليم دارفور غرب السودان.

والمعروف أن السودان يعتبر ممرا للمهاجرين الى ليبيا في شكل خاص أو الى مصر وبعدها الى أوروبا، حيث تجري محاولات العبور على متن زوارق متهالكة غالبا ما لا تتحمل رحلات من هذا النوع فتغرق وتودي بكثيرين.

