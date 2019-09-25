رئيس المجلس التسييري للبلدية يقوم بجولة داخل شركة الإسمنت

بنغازي 25 سبتمبر 2019 ( وال ) – قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري برفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس أسامة مصطفى الكزة، اليوم الأربعاء بجولة في شركة الإسمنت الليبية بالهوارى للاطلاع على سير العمل.

حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة المشتركة لصناعة الإسمنت أحمد مصطفى بن حليم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الإسمنت الليبية ومدير القطاع الفني ومديرو المصانع وبعض المسؤولين بالشركة.

هذا وتم تقديم عرض مرئي يوضح الترتيبات والخطوات التي قامت بها الشركة وخطة الشركة للتطوير في المرحلة القادمة للوصول إلى الطاقات إلانتاجية المستهدفة، وكان العرض مدعما بالصور التوضيحية التي تمثل مراحل إنجاز الأعمال.

ومن ثم بدأت الجولة الميدانية بالاطلاع على عمل الأفران والطواحين، ومعاينة المواقع التي تعرضت لأضرار، والإصلاحات، وزيارة محاجر الشركة والاطلاع على سير العمل بها.

وفى ختام الزيارة أبدى رئيس المجلس التسييرى للبلدية اطمئنانه للجهود المبذولة من الشركة وأثنى عليها مُبديا ارتياحه لكل الخطوات والأعمال المبذولة بما يُمكن من توفير مادة الإسمنت سواء للمواطنين أو للمشروعات بالبلدية بصفة خاصة وباقي المدن بشكل عام مؤكد دعم بلدية بنغازي للشركة بما يمكنها من تسيير وتسهيل الأعمال. (وال – بنغازي ) ر س

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