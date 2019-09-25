شركة النفط “وينترشال” الألمانية في طريقها للخروج من ليبيا

العنوان_ليبيا

أفاد موقع ” Hart Energy ” اليوم أن شركة وينترشال Wintersall الألمانية تدرس أمكانية الأنسحاب من ليبيا في القريب العاجل .

وجاء ذلك بعد التحقيقات التى أجرتها الصحيفة “هاندلسبلات ” اليومية الألمانية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر والتى تؤكد ” أن مجموعة النفط والغاز “وينترشال ديا ” تدرس الخروج من ليبيا بعد حدوث مشادات بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التراخيص والأجراءات القانونية لعمل الشركة .

وأضافت الصحيفة أن ” ماريو ميهرين ” الرئيس التنفيذي لشركة وينترشال دي إيه و”هانس أولريش إنجل ” المدير المالي لدى شركة BASF والتي تمتلك حصة 67 ٪ في شركة وينترشال قد جمعهم اليوم 25 سبتمبر لقاء مع ممثل كبير من وزارة الاقتصاد الألمانية لغرض مناقشة ما إذا كان لابد من أيقاف عمل الشركة في ليبيا .

وأفادت الصحيفة أن ” المحادثات مع نائب وزير الاقتصاد الألماني ” أولريش نوسباوم ستركز” كانت من بين أمور أخرى ، منها عدم وجود تأكيدات بأن الشركتين “BASF – Wintershall” يمكنهما أن يكونا مؤهلتين للحصول على ضمانات حكومية.

كما أن الشركتين” BASF و Wintershall ” طالبتا حكومة ألمانيا بتقديم الدعم المالي والقضائي للشركة.

ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على رد من ” BASF و Wintershall ” للتعليق على هذه الأخبار .

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