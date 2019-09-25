اخبار ليبيا الان

شركة النفط “وينترشال” الألمانية في طريقها للخروج من ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا

أفاد موقع ” Hart Energy ” اليوم أن شركة وينترشال Wintersall الألمانية تدرس أمكانية الأنسحاب من ليبيا في القريب العاجل .

وجاء ذلك بعد التحقيقات التى أجرتها الصحيفة “هاندلسبلات ” اليومية الألمانية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر والتى تؤكد ” أن مجموعة النفط والغاز “وينترشال ديا ” تدرس الخروج من ليبيا بعد حدوث مشادات بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط بشأن التراخيص والأجراءات القانونية لعمل الشركة .

وأضافت الصحيفة أن ” ماريو ميهرين ” الرئيس التنفيذي لشركة وينترشال دي إيه و”هانس أولريش إنجل ” المدير المالي لدى شركة BASF والتي تمتلك حصة 67 ٪ في شركة وينترشال قد جمعهم اليوم 25 سبتمبر لقاء مع ممثل كبير من وزارة الاقتصاد الألمانية لغرض مناقشة ما إذا كان لابد من أيقاف عمل الشركة في ليبيا .

وأفادت الصحيفة أن ” المحادثات مع نائب وزير الاقتصاد الألماني ” أولريش نوسباوم ستركز” كانت من بين أمور أخرى ، منها عدم وجود تأكيدات بأن الشركتين “BASF – Wintershall” يمكنهما أن يكونا مؤهلتين للحصول على ضمانات حكومية.

كما أن الشركتين” BASF و Wintershall ” طالبتا حكومة ألمانيا بتقديم الدعم المالي والقضائي للشركة.

ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على رد من ” BASF و Wintershall ” للتعليق على هذه الأخبار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك