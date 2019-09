المتوسط:

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة مع أسماء عبدالله وزيرة خارجية السودان، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحث الطرفان آخر التطورات في ليبيا ودور دول الجوار في إيجاد حل للأزمة الليبية

