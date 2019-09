محلي الوفاق تبحث مشاكل الكهرباء

التقي اليوم الاربعاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر مع كلا من المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي و مستشار شؤون الطاقة المهندس إبراهيم الفلاح.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن اللقاء تناول مشاكل الكهرباء بشكل عام من انقطاعات الكهرباء وزيادة طرح الاحمال لساعات طويلة والتي ترجع أسبابها لخروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة، والاعتداءات المتكررة على محطات التحويل و ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ،كما تم التطرق مناقشة ما تعانيه محطة جنوب طرابلس لوجود مكب القمامة ( مصنع تدوير القمامة سابقاً ) الملاصق للمحطة من تكدس القمامة و الخطر الذي يحدثه من اشعال النيران والحرائق في المكب والادخنة المتصاعدة مما توثر علي عمل المحطة وتسبب في انسداد مصفيات الهواء.

وتعتبر محطة جنوب طرابلس احدى المحطات التي تعتمد عليها الشركة العامة للكهرباء في توليد الطاقة الكهربائية، و الية معالجة تلك المشاكل بالتعاون و ظفر الجهود ووضع الحلول الجدرية بما يتعلق بمحطة جنوب طرابلس لضمان سير عمل المحطة .

