“الرئاسي” يبحث سبل التعاون مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا

التقى عضو المجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات الدكتور “محمد عماري زايد”، صباح اليوم الأربعاء، جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وخصص اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة آليات تنفيذ برامج دعم التحول من المركزية إلى اللامركزية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها وآليات تنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج بما يكفل تحقيق الأهداف التي اعتمدت من اجلها وبما يحدث تكامل البرامج والمشاريع وعدم حدوث ازدواج في التنفيذ بين المنظمات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأولويات المعتمدة في خطة عمل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات وتم الاتفاق على أن تكون كل البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها منسجمة مع تلك الأولويات.

كما تم خلال الاجتماع مراجعة مخرجات منتدى “وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي” في ليبيا الذي اختتم أعماله بتونس مؤخراً، ومناقشة الدور الذي من الممكن أن يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ تلك التوصيات في المنتدى.

