وزير الخارجية الجزائري: يجب العودة إلى الحل السلمي في ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بمقر البعثة الجزائرية بنيويورك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وأكد وزير الخارجية محمد سيالة ضرورة التنسيق الكامل بين ليبيا والجزائر والعمل سويا على بلورة موقف عربي وأفريقي موحد تجاه القتال على طرابلس

. من جانبه أكد الوزير الجزائري على وقوف بلاده ودعمها للحل السلمي في ليبيا وضرورة وقف الحرب والعودة لطاولة المفاوضات للوصول لاستقرار دائم في ليبيا.

