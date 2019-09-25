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وزير الخارجية الجزائري: يجب العودة إلى الحل السلمي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بمقر البعثة الجزائرية بنيويورك وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.

وأكد وزير الخارجية محمد سيالة ضرورة التنسيق الكامل بين ليبيا والجزائر والعمل سويا على بلورة موقف عربي وأفريقي موحد تجاه القتال على طرابلس

. من جانبه أكد الوزير الجزائري على وقوف بلاده ودعمها للحل السلمي في ليبيا وضرورة وقف الحرب والعودة لطاولة المفاوضات للوصول لاستقرار دائم في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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