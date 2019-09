” غوتيريس” يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع “الجهيناوي”

المتوسط:

التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الأربعاء في نيويورك مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة “انظونيو غوتيريس”.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة تونس على نجاحها في إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مجددا تضامن الأمم المتحدة ودعمها لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس. كما مثل اللقاء مناسبة للتباحث في عدد من الملفات الدولية والإقليمية لاسيما تطورات الوضع في ليبيا.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يترأس خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تنعقد هذا العام تحت شعار “دفع الجهود متعددة الأطراف للقضاء على الفقر وتوفير تعليم ذي نوعية جيّدة والتصدي للتغيّر المناخي وتعزيز الإدماج”.

