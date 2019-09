الحبري يلتقي في تونس مع سفير واشنطن ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي

المتوسط:

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إريك ماير.

وتناول الاجتماع الذي عقد بتونس بحسب المكتب الإعلامي للمصرف الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا والتحديات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي على المستوى المحلي والدولي.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي عقب لقاء المسئولين الأمريكيين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير الثلاثاء في تونس بحضور عدد من مديري الإدارات المعنية من المصرف المركزي بطرابلس.

