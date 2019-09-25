دورة تدريبية لمعلمي اللغة الإنجليزية ببلدية القرضة الشاطئ

بدأت وحدة التدريب بوادي الشاطئ إعطاء دورات وتدريبات للمعلمين، حيث تستهدف الدورات معلمي اللغة الإنجليزية ببلدية القرضة، والبالغ عددهم حوالي 28 متدربا، رغم قلة الإمكانيات وعدم استجابة مراقبي التعليم بالبلديات.

وتعتبر هذه الدورة استكمالا لعدة دورات سابقة في الاستراتيجيات الحديثة واللغة العربية والتربية الوطنية، وستليها دورات أخرى مختلفة.

كما طالب مدير مكتب التدريب بوادي الشاطئ عبد القادر سويسي مراقبي التعليم بالبلديات، بمد يد العون للمركز من أجل استكمال هذه الدورات، التي ترفع من كفاءة المعلم والعملية التعليمية.

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