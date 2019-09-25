قيادي بـ”النواصي” يهدد بقتل وزير “مالية الوفاق”

في انعكاس جديد لفوضى التشكيلات المسلحة بطرابلس، تعرض وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري خلال تواجده بديوان الوزارة في طريق السكة، لتهجم من قبل شخص اسمه “الطاهر عروة”، يدعي صفة رئيس جهاز المخابرات الليبية.

وذكر بومطاري في شكوى رفعها للقائم بأعمال النائب العام ووزير الداخلية المفوض، أن “عروة” تهجم عليه وادعى أن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، وبعد أن رفض الخروج من المكتب غادره الوزير والموظفون.

ولم تنتهِ الأحداث عند هنا، حيث لم تمر ساعات حتى عاد “عروة” مع القيادي البارز في كتيبة النواصي محمد أبو دراع الشهير بالصندوق، وتهجم الأخير على الوزير والموظفين ووضع رصاصة بيد الوزير قبل أن يغادر، في تهديد صريح بقتل الوزير.

وطالب الوزير النائب العام ووزير الداخلية المفوض باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وكان مصدر لـ 218 أفاد أن الإنتربول أصدر نشرة حمراء بحق “أبو دراع”، الذراع الأيمن لآمر كتيبة النواصي مصفطى قدور على خلفية شبهات تتعلق بالاستخدام غير المشروع في الأموال الليبية.

وشوهد أبو دراع وهو يقود أحد محاور القتال في طرابلس تحديدا في خلة الفرجان، إضافة لكونه مقربا من هيثم التاجوري الذي ظهر معه في أغلب الصور التي توضح وجودهما في تمركزات القتال.

يشار إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة الصادر في عام 2018، ذكر أن كتيبة النواصي أجبرت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على تعيين أحد منتسبيها وقامت بتهديدها في حال رفضها.

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