غوتيريس يبحث مع السيسي مستجدات الأوضاع في ليبيا

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في نيويورك مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ونقل الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي عن السيسي تأكيده دعم مصر الكامل لاستقرار ووحدة ليبيا وجيشها الوطني، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد السيسي، حسب الناطق الرئاسي، ضرورة «وضع مصلحة الشعب الليبي الشقيق قبل أي اعتبار».

وأشار الرئيس المصري خلال اللقاء إلى ضرورة «أن تراعي الحلول السياسية توفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي، والقضاء على الإرهاب على نحو تام، بما يمهد الطريق أمام فتح آفاق جديدة للتنمية في ليبيا».

ويشارك السيسي في أعمال الدورة ١٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لودريان: اجتماع فرنسي – إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل

وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن الأحد الماضي، أنه سيترأس مع نظيره الإيطالي اجتماعًا مخصصًا لليبيا في الأمم المتحدة غدًا الخميس؛ بهدف الدفع نحو تنظيم مؤتمر دولي لإخراج البلاد من النزاع الدموي.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي: «إن الهدف هو الانخراط في عملية سياسية. لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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