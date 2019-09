المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في نيويورك مع سكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء شهد التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب، في ضوء الجهود المصرية للتصدي للإرهاب على مختلف المستويات وبشكل شامل، وأهمية ترسيخ التعاون القائم مع الأمم المتحدة في هذا المجال.

وتطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد السيسي دعم مصر الكامل لاستقرار ووحدة ليبيا وجيشها الوطني، مؤكداً ضرورة وضع مصلحة الشعب الليبي الشقيق قبل أي اعتبار وأن تراعي الحلول السياسية توفير الاستقرار والأمن للشعب الليبي، والقضاء على الإرهاب على نحو تام، بما يمهد الطريق أمام فتح آفاق جديدة للتنمية في ليبيا.

The post السيسي: الحل السياسي في ليبيا يحب أن يراعي القضاء على الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية