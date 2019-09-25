هل تنجح إيطاليا وألمانيا في إنهاء الحرب الليبية؟

يتساءل مراقبون إن كانت إيطاليا تسعى فعلا لقطع الطريق أمام ألمانيا التي تحاول جمع الأطراف الليبية وإنهاء الاقتتال الدائر؟.

ويرى المراقبون أن روما بتحركاتها الأخيرة تحاول أن تكون جزءا مهما وأساسيا في المؤتمر المزمع عقده في برلين حتى يكون لمصالحها نصيب خاص وأن جميع مبادراتها السابقة فشلت.

وكان آخر هذه التحركات، مساعي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عقد لقاء مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر، في الفترة المقبلة، بحسب ما نقلت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية، وأيضا لقاء رئيس الوزراء الإيطالي برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال الأيام الماضية.

وأشار متابعون للملف الليبي إلى أن تحركات إيطاليا وفرنسا تصب في نفس الاتجاه وهو أن يكونا شركاء في مؤتمر برلين خاصة بعد إنهاء الخلاف بين الدولتين الجارتين الذي تطور بشأن الملف الليبي، وما يعزز هذا الطرح القمة الإيطالية الفرنسية التي ستعقد نهاية الشهر الجاري لبحث الملف الليبي.

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