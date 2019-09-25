المفتي المعزول: استاذي في الدراسات الاسلامية يهودي

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني المسؤولين في قطاع التعليم إلى إعادة النظر في التعليم الديني والاهتمام به.

وقال الغرياني فيقابلة تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إنه يجب إعادة النظر في التعليم الديني الذي هو جزء من التعليم العام وهو تخصصات موجودة ليس لدى المسلمين فحسب وإنما مختلف الجنسيات من أمريكيين وروسيين وإسرائيليين موضحا أن هذا ليس له علاقه باتهام القائمين على الوزارة بالتحيز للدين.

وأضاف الغرياني أن الذي يدرس الدراسات الشرعية قد يكون غير مسلم ولا يصلي مردفا “أستاذي الذي اشرف علي في الدراسات الاسلامية ويقرأ التفسير كان يهودي هولندي” لهذا أقول حتى لو افترضنا أن الناس في المعاهد الدينية غير مسلمين أو أن القائمين على الوزارة غير مسلمين والطلاب مسلمين في النهاية هم طلاب يتبعون وزارة يأخذون حقوقهم مثل غيرهم.

وانتقد الغرياني عدم الاهتمام بطلاب التعليم الديني في ليبيا قائلا إنهم محرومون من الحصول على فرص متكافئة مع زملائهم طلاب الثانوية العامة وأشار إلى أن المنتسبين للمعهد الديني يعاملون معاملة سيئة متسائلا هل هذا تمييز ديني وعنصري.

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