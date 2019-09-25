الغرياني: الرئاسي تحت حماية مرتكبي الجرائم والمسؤولون يقدمون تصريحات حسب الطلب

انتقد المفتي المعزول الصادق الغرياني الانتهاكات التي ترتكبها التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس محملا المجلس الرئاسي والمسؤولين في المنطقة الغربية مسؤولية وقف هذه الانتهاكات.

وقال الغرياني في قابلة تلفزيونية رصدتها بوابة إفريقيا الإخبارية إن تقرير الامم المتحدة لعام 2018 سلط الضوء على انتهاكات عديدة تحدث في ليبيا من قبل عناصر تتبع وزارة العدل موضحا أن 75% من المعتقلين في السجون قيد الحبس الاحتياطي الذي يستمر لسنوات.

وبين الغرياني أن التقرير الأممي أشار إلى سجون بعينها في طرابلس مثل سجن الردع وكتيبة ثوار طرابلس وقوة الدعم في بوسليم والمباحث الجنائية في مصراتة والتي يمارس فيها التعذيب حتى الآن مشيرا إلى أنه يتواجد في سجن الردع 2600 معتقل كما يوجد في سجن الكويفية 1600 بعض السجناء الذين نعرفهم في هذه السجون أبرياء ومنهم من تم تصفيته ورميه.

وتابع الغرياني أنه يوجد في مكتب النائب العام مئات القضايا المتعلقة بالظلم والتعذيب والاعتقالات والابتزاز ولا أحد يتحدث عنها مضيفا أن المسؤولون يعرفون ذلك ويكتفون بتصريحات حسب الطلب.

وأردف الغرياني عند الحديث عن المعركة نسمع منذ 6 أشهر تصريحات مفادها عدم قبول التفاوض مع من تلطخت ايديهم بالدماء لكن لم يتم اتخاذ قرارات من الوزارات المعنية لحل مشكلة السجون والمعتقلات في المنطقة الغربية من كتائب في مصراتة أو فرسان جنزور أو طرابلس أو غيرها من التشكيلات المسلحة التي تحرس المجلس الرئاسي ووزارات الدولة الذين يعلمون أن هؤلاء المسلحين يرتكبون الجرائم.

وأضاف الغرياني المسؤول يأخذ مرتبات عالية ووظيفته أن يرد للناس حقوقهم موضحا أن الظلم دفع الناس إلى الفرار من طرابلس بسبب تهديد هذه العصابات الموجودة في الكتائب.

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