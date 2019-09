مصر تبحث مع أوكرانيا مستجدات الأزمة الليبية

المتوسط:

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بنيويورك مع فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا.

وناقش اللقاء شهد أيضاً مناقشة مجمل تطورات الأوضاع وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كعملية السلام وسوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه تلك القضايا.

كما ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

