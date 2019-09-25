القيادة العامة ترحب بالاجتماع الوزاري حول ليبيا

القيادة العامة للجيش الوطني: نرحب بالاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي سيعقد الخميس على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة
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الكل اعترف اليوم ان كل ماقاله المسمارى صحيح وانهم يحاربون مجرمين فى طرابلس وان الكل حملها للسراج وحده وهو يغرق حتى يكون قتله مبررا لهذا حددنا من البداية ان خارج الزفة لانهم سيقتل بنيران صديقة من الذى جعل لهم خده مداس من الخوان ونسى انهم قتلوا السادات الذى اخرجهم من السجون فهم يقدمون خدمة جليلة لمن يساعدهم يعطوه حسن الخاتمة لان من يقتل على يد الخوارج بنص الحديث الشريف يدخل الجنة .كما ورد فى الحديث الشريف طوبى لمن قتلهم وقتلوا اما من قتلوا دفاعا عن السراج على باطل ففتوى اليوم تسحب منهم الميدليات فاليوم راينا العجب الغريانى يعترف انه صهيونى بعد ان كان يتهم المشير خليفة حفتر بهذه التهمة الحقيرة واليوم يدافع عن اليهود يبدوا ان المشرف على قناة التناصح الصهيونى عزمى بشارة هدده بحرمانه من راتبه اذا تطاول على اسياده الصهاينة وواضح اليوم ان فيه حاجة غلط بدلا تعاطى برشام النفاق تعاطيتم حبوب الصراحة مع باشاغا وابوعبيدة فتصريحتكم تؤكد صحة ما قاله الجيش الوطنى وكانى اشاهد فيلم ارض النفاق لفؤاد المهندس عندما تعاطى حبوب الصراحة وقال الحقيقة للجميع استمر فى تعاطى هذه الحبوب ولا تعود لحبوب النفاق وواضح ان قتل السراج كما قلنا من قبل بنيران صديقة اصبح قريبا قريبا طالما الغريانى حطه فى رأسه يبدوا انه يطمع فى المنافسة على شغل المنصب الرئاسى هو وباشاغا لاقامة دولة مدنية مليشاوية صهيونية همجية بعد ان اعترف الغريانى انه تعلم الدروس الاسلامية على يد يعودى اه يانافوخى وين قرقارش وين !!!!
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