القيادة العامة للجيش ترحب بالمؤتمر الوزاري حول ليبيا غد الخميس

العنوان_بنغازي

رحبت القيادة العامة للجيش الليبي في بيان لها بالاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي يعقد غد الخميس على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي تترأسه فرنسا وإيطاليا .

وعبرت القيادة العامة عن تمنياتها أن يكون الاجتماع إيجابياً ويخدم مصالح الشعب الليبي في تحقيق مايصبو إليه من أمن واستقرار مؤكدة أنها كانت دائماً داعية للسلام من خلال المفاوضات التي انخرطت فيها طوال السنوات الماضية .

وقالت القيادة العامة في بيانها إن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت تصطدم دائماً بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي بالعاصمة طرابلس وتجعل اجراء الانتخابات أمراً مستحيلاً قبل القضاء عليها وتفكيكها وجمع السلاح .

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