الفيتوري يكتب : القرار رقم 7.. الغزو وأثاره والأسئلة الصعبة

القى الكاتب الليبي مصطفى الفيتوري الضوء على القرار رقم 7 الذي أباح قبل سنوات اجتياح مدينة بني وليد من قبل المليشيات الإرهابية، وقتل النساء والأطفال والمسنين وتشريد الآلاف من المدنيين وأسر عدد من القيادات الإجتماعية والشباب .

وقال الفيتوري في مقال منشور على صفحته في الفيسبوك “في مثل هذه الأيام بدأ التخطيط لغزو بني وليد بعد أن أصدر الجهاز التشريعي في الدولة يومها قرارا بذلك”.

وأَضاف الفيتوري لست من الباحثين عن الفتنة ولا ممن يسعون اليها ولكنني أحب البحث عن الحقيقة وأحبها ايضا ضمن السياق القانوني لا خارجه.

وخاطب الفيتوري أهالي بني وليد كم عدد القضايا المسجلة في المحاكم المحلية كدعوى مترتبة على الغزو؟ ،متسائلا لماذا مثلا لم لم يتم رفع قضية واحدة من فريق محامين ممثلا للمدينة كلها على أعتبار أهلها متضررين دون أستثناء؟.

واضاف الفيتوري ، كم عدد المحامين ورجال القانون المتضررين من الغزو داخل وخارج بني وليد وماذا فعلوا قانونيا فقط؟ أعرف وضع المحاكم والقانون الآن ولكن من المهم قانونيا توثيق الحالة بغض النظر عما سيفعله القضاء في بلد القضاء فيه معطل الآن؟ هل تم رفع قضايا خارج ليبيا وأين وصلت؟ هل يتوفر ملف متكامل موثق لدي المعنيين بالأمر؟

وفي نفس السياق وجه الفيتوري سؤالا الى نواب بني وليد في البرلمان مفاده : لماذا لم يحقق البرلمان في الغزو وآثاره وأضراراه؟ هل قام أي نائب بأثارة الموضوع في البرلمان وماذا كانت النتيجة؟ الى رجال القانون الأعضاء في البرلمان: ماذا فعلتم بالخصوص؟

وفي سؤال موجه الى رئيس البرلمان عقيلة صالح: ماذا فعلت بشأن الملف؟

وتسائل الفيتوري عن مصير الذين تم القبض عليهم في بني وليد وأين هم الآن وهل تمت محاكمتهم؟ وخاطب الفيتوري محمد المقريف بالقوال :أنت مواطن أمريكي فهل أنت مستعد للدفاع عن موقفك امام المحاكم الأمريكية؟ هل تستطيع ان تقدم شهادتك أمام البرلمان الليبي؟

واستغرب الفيتوري من عدم رفع أبناء بني وليد في الخارج خاصة حملة الجنسيات الأمريكية والبلجيكية والفرنسية دعاوي قضائية لمحاكمة المتهمين ،متسائلا :هل رفعتم قضايا في تلك الدول مبنية على تضرر أقاربكم وأهلكم وذويكم؟ ماذا بشأنها؟

وفي سؤال الى أهالي مصراته قال الفيتوري : ما الذي تنوون فعله بخصوص ما فعل السفهاء منكم؟ بل ماذا فعلتم؟ نعلم أن الغزو بقرار من “السلطة” يومها ولكن كثيرين من سفهاءكم قادوه على الأرض ونفدوا أبشع الجرائم بأسمه. من هي الدول التي ناقشتم الموضوع معها ولماذا؟ هل كانت اي دولة غربية على اتصال بكم بالخصوص ومن هي؟ هل ترون أنفسكم في صلح مستقبلا مع جيرانكم؟ ماذ أعددتم له؟

وسرد الفيتوري : الى كل الحقوقيين الليبيين: القانون مهنتكم والعدالة للجميع شعاركم وغزو بني وليد امر قانوني هام لليبيا ولمستقبلها: ماذا فعلتم؟ من منكم تولى رفع قضية واحدة كون الأمر قضية وطنية؟

وختم الفيتوري مقاله بسؤال موجه الى النائب العام: هل لكم أن تطلعونا على جهدكم في معالجة هذه القضية الوطنية الكبرى؟

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