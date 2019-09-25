اعتصام المعلمين.. مدن غربية تلتحق بـ”الشرقية”

دخلت نقابات التعليم في المنطقة الشرقية في اعتصام مفتوح من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في تطبيق القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب والقاضي برفع المرتبات.

وأعلنت نقابات وتنسيقيات التعليم بالمنطقة الغربية، في مدن الزاوية الكبرى وصبراتة وصرمان والعجيلات وزوارة ورقدالين والجميل وزلطن، تضامنها مع باقي النقابات وتدخل في اعتصام مفتوح.

وطالبت نقابات وتنسيقيات المعلمين والعاملين بها بضرورة تحقيق مطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات أسوة بموظفي ديوان المحاسبة.

كما يطالب المعلم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ قانون التأمين الصحي وفصل التعليم العام عن التعليم العالي واستحداث المجلس الأعلى للتخطيط وتطوير التعليم واستصدار قانون حماية المعلم.

وفيما تبقى الخيارات مطروحة أمام العاملين بقطاع التعليم تظل العملية التعليمية رهن اعتصامهم وتحقيق مطالبهم من الجهات ذات الاختصاص.

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