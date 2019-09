المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري ، أن ” النظام التركي مستمر في دعم التشكيلات المسلحة في ليبيا”.

وأضاف المسماري، أن ” القوات الجوية تدمر أهداف التشكيلات المسلحة من سرت حتى زوارة”.

وكشف المسماري عن ترحيب القيادة العامة للقوات المسلحة بعقد المؤتمر الوزاري حول ليبيا غداً الخميس.

وأضاف المسماري، أن “العملية الديمقراطية تصطدم بالتشكيلات المسلحة التي تسيطر على العاصمة”.

The post المسماري: نرحب بالاجتماع الوزاري حول ليبيا والعملية الديمقراطية تصطدم بالميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية