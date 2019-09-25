النص الكامل لبيان القيادة العامة للجيش الوطني بشأن موقفها من الاجتماع الوزاري حول ليبيا

اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا رحبت فيه بالاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي سيعقد غداً الخميس الموافق 26/09/2019م على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة والذي تترأسه فرنسا وإيطاليا متمنيةً أن يكون الاجتماع ايجابياً ويخدم مصالح الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار يدفع عجلة التنمية والبناء الوطني إلى الإمام.

وأكدت القيادة العامة في البيان الذي نشره الناطق الرسمي باسمها على موقع فيسبوك: ” بهذه المناسبة فإننا نذكر بأننا كنا دائماً دعاة للسلام وقد سعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها طيلة السنوات الماضية للوصول لحلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية وحقه في عملية سياسية ديمقراطية حرة ونزيهة وآمنة”.

وأفاد البيان الذي تلاه اللواء احمد المسماري: ” إن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي كانت ولازالت تصطدم دائماً بمعارضة المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي بالعاصمة طرابلس ،وتجعل من إجراء الانتخابات أمراً مستحيلاً قبل القضاء عليها وتفكيكها وجمع السلاح “.

ونوهت القيادة العامة إلى أنها طالبت وبشكل دائم ومتكرر في عدة اجتماعات ومؤتمرات دولية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقالت : ” تعاطينا ولازلنا بإيجابية مع كل المبادرات التي تمكننا من تحقيق ذلك ، بدءً من أبو ظبي الأول إلى باريس (( سان كلو )) ثم إلى باريس الثاني إلى باليرمو ثم أبو ظبي الثاني “.

وأشارت القيادة العامة إلى أنه وفي نهاية المطاف لابد من الحوار والجلوس ولابد للعملية السياسية إن تكون لها مكانتها ولابد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية للتراب الليبي ، الحوار الضامن لوحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها والذي أكدنا ولازلنا نؤكد إن لا مجال أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة تسيطر على مقاليد ومناحي الحياة في طرابلس “.

وتمنت القيادة العامة في ختام بيانها التوفيق للاجتماع الوزاري وأن ينتهي بمقترحات تخدم مصالح ليبيا وتكون باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار .

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