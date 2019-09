بلجيكا: ندعم الجهود الإيجابية لعودة المسار السياسي في ليبيا

المتوسط:

التقى رئيس وزراء الوفاق فائز السراج اليوم الأربعاء بنيويورك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واطلع السراج، رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا مشددا بأهمية أن يكون هناك موقفا أوروبياً موحداً تجاه الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي دعم بلاده للجهود الإيجابية الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي وفقاً لمبادرات الأمم المتحدة .

وأكد من جانبه على أهمية أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.

من ناحية أخرى بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات

