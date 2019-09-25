ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع منظمة الأجهزة العليا للرقابة

شارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة الليبي ،في المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (إنكوساي) والذي تستمر أعماله حتى 28 سبتمبر الجاري بمدينة موسكو في روسيا الاتحادية، برئاسة الاستاذ خالد احمد شكشك رئيس الديوان.

و قد تم مناقشة موضوعين فنيين تم فيهما طرح تجربة الدول الأعضاء والوصول إلى نتائج وتوصيات بخصوصهما ، كما تم على هامش الاجتماعات الرسمية عقد لقاءات ثنائية مع مجموعة من رؤساء الدواوين من أجل تفعيل التعاون ورفع كفاءة اعضاء الديوان .و يعد المؤتمر الذي ينعقد كل ثلاث سنوات أكبر اجتماع على الصعيد المهني للأجهزة العليا للرقابة حول العالم ويحضره ممثلون عن الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الرقابة والمحاسبة.

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