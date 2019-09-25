مؤكدًا أنهم تابعين لباشاغا .. وزير مالية الوفاق يعلن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغًا، وذلك بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق.

وقال وزير مالية الوفاق، في خطابه – الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 – : “تتلخص وقائع الموضوع أنه على تمام الساعة الثانية ظهرًا من تاريخ اليوم الأربعاء، جاء إلى مقر عملنا بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى “الطاهر عروة”.

وأضاف بومطاري: “بعد استقبالنا له تهجم علينا مدعيًا بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، رافضًا الخروج من المكتب، الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به”.

وتابع: “عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة، رجع على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى “محمد أبو دراع”، حيث تهجم الأخير بدوره علينا تاركًا بيدي رصاصة (عيار 9 مل) وخرج، وهي رسالة واضحة بضرورة تنفيذ الأمر أو يبتم قتلك ”.

واختتم وزير المالية خطابه، بمطالبة القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

جدير بالذكر أن، محمد أبو دراع، الملقب بـ”الصندوق” هو القائد الفعلي لميليشيا النواصي المعروفة بـ”الفرقة الثامنة” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والذراع الأيمن لآمرها مصطفى قدور، وهو من أبرز المتحكمين في ملف الاستثمارات والمتنفذين في طرابلس.

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