برئاسة فرنسا وإيطاليا .. حفتر يرحب بالاجتماع الوزاري بالأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم قوات الجيش أحمد المسماري، “إن القيادة العامة ترحب بالاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي سيعقد غدًا الخميس، على هامش اجتماع الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، والذي تترأسه فرنسا وإيطاليا، متمنية أن يكون الاجتماع ايجابيًا ويخدم مصالح الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من أمن واستقرار يدفع عجلة التنمية والبناء الوطني إلى الأمام ” .

وأضاف المسماري – في بيان للقيادة الذي نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك : “بهذه المناسبة فإننا نذكر بأننا كنا دائمًا دعاة للسلام، وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها طيلة السنوات الماضية للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية، وحقه في عملية سياسية ديمقراطية حرة ونزيهة وآمنة”.

وتابع : “إن العملية الديمقراطية التي ينشدها الشعب الليبي، كانت ولا زالت تصطدم دائمًا بمعارضة المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة التي تسيطر على القرار السياسي والأمني والاقتصادي، بالعاصمة طرابلس، وتجعل من إجراء انتخابات أمرًا مستحيلاً قبل القضاء عليها وتفكيكها وجمع السلاح”.

وواصل: “ولقد طالبنا بشكل دائم ومتكرر في عدة اجتماعات ومؤتمرات دولية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتعاطينا بإيجابية مع كل المبادرات التي تمكننا من تحقيق ذلك، بدءًا من أبو ظبي الأول إلى باريس 11 سان كلو، ثم إلى باريس الثاني، إلى باليرمو، ثم أبو ظبي الثاني”.

واستكمل: “في نهاية المطاف، لابد من الحوار والجلوس ولابد للعملية السياسية أن تكون لها مكانتها ولابد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية والتراب الليبي”.

وأردف: “الحوار الضامن لوحدة البلاد وتوحيد مؤسساتها، والذي أكدنا ولا زلنا نؤكد أنه لا مجال أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية المسلحة تسيطر على مقاليد ونواحي الحياة في طرابلس”، مختتمًا “نتمنى التوفيق للاجتماع الوزاري وأن ينتهي بمقترحات تخدم مصالح ليبيا، وتكون باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار”.

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