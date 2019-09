المتوسط:

أكد وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، لورينزو غويريني على أن أنشطة الدعم الايطالية لخفر السواحل الليبي “تمتثل باستمرار وبالكانل مع اللوائح الوطنية والدولية”.

وقال المسؤول الايطالي، خلال مساءلة برلمانية الأربعاء حول مهمة دعم خفر السواحل الليبي للسيطرة على تدفقات الهجرة، إن محاوريه الليبيين ينتمون حصرياً إلى “جهات معترف بها مؤسسياً”.

ونوه وزير الدفاع بأن الالتزام الايطالي في ليبيا يأتي “كجزء من التزام أوروبي أوسع، إيطاليا هي أول من يدعمه”.

وقال إن الانشطة تتعلق بـ”وظائف الاتصال والدعم للبحرية وحرس السواحل الليبي وتنسيق العمليات لحماية الأرواح البشرية في البحر”.

The post وزير الدفاع الايطالي: ندعم خفر السواحل الليبي وفقاً للوائح الوطنية والدولية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية