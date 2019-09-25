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وزير الدفاع الايطالي: ندعم خفر السواحل الليبي وفقاً للوائح الوطنية والدولية

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية، لورينزو غويريني على أن أنشطة الدعم الايطالية لخفر السواحل الليبي “تمتثل  باستمرار وبالكانل مع اللوائح الوطنية والدولية”.

وقال المسؤول الايطالي، خلال مساءلة برلمانية الأربعاء حول مهمة دعم خفر السواحل الليبي للسيطرة على تدفقات الهجرة، إن محاوريه الليبيين ينتمون حصرياً إلى “جهات معترف بها مؤسسياً”.

ونوه وزير الدفاع بأن الالتزام الايطالي في ليبيا يأتي “كجزء من التزام أوروبي أوسع، إيطاليا هي أول من يدعمه”.

وقال إن الانشطة تتعلق  بـ”وظائف الاتصال والدعم  للبحرية وحرس السواحل الليبي وتنسيق العمليات لحماية الأرواح البشرية في البحر”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • السؤال بسيط ـ لماذا لايوجد طيران مدني ينقل المهاجرين بين الدول الاوروبية والدول الافريقية ـ ؟ حتى يتم القضاء على التهريب للبشر أو المخدرات أو حوادث الغرق وتلوث البحر بالنفط والمخلفات التي تحدثها السفن ………….؟!!!!!

    إذا كانت الامم المتحدة مهتمة بشئون حياة المهاجرين والقضاء على تجارة البشر وتنظيف البحر من ما يحصل ..؟؟ حتى من الاتراك جاؤوا من أقاصي البحر الاسود للتنقيب على النفط في البحر المتوسط …!!!
    هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام – ويجب وجود لجنة تعاونية لدول ساحل االمتوسط لأيقاف هذا الاستهتار بأرواح البشر وكذلك موت الالاف الأطنان من الكائنات البحرية ..اذا كان يوجد طيران مدني لما لا تستعملوه …؟ ياسبحان الله

    رد

  • السؤال بسيط ـ لماذا لايوجد طيران مدني ينقل المهاجرين بين الدول الاوروبية والدول الافريقية ـ ؟ حتى يتم القضاء على التهريب للبشر أو المخدرات أو حوادث الغرق وتلوث البحر بالنفط والمخلفات التي تحدثها السفن ………….؟!!!!!

    إذا كانت الامم المتحدة مهتمة بشئون حياة المهاجرين والقضاء على تجارة البشر وتنظيف البحر من ما يحصل ..؟؟ حتى من الاتراك جاؤوا من أقاصي البحر الاسود للتنقيب على النفط في البحر المتوسط …!!!
    هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام – ويجب وجود لجنة تعاونية لدول ساحل االمتوسط لأيقاف هذا الاستهتار بأرواح البشر وكذلك موت الالاف الأطنان من الكائنات البحرية ..اذا كان يوجد طيران مدني لما لا تستعملوه …؟ ياسبحان الله
    youtube.com/watch?v=p5OHPIH3olU

    youtube.com/watch?v=p5OHPIH3olU

    رد