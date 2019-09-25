السراج يلتقي رئيس وزراء بلجيكا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الأربعاء، بنيويورك، رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

ووفق بيان لحكومة الوفاق، تحدث السراج مع رئيس الوزراء البلجيكي، حول آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا «في ظل الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وضواحيها» منذ 4 أبريل الماضي، مؤكدا «أهمية أن يكون هناك موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية».

السراج يشارك في افتتاح الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي، دعم بلاده للجهود الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي، وفقا لمبادرات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.

فيما بحث اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين إذ حيث أعرب ميشيل عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.

وشارك السراج، أول من أمس الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية البروفيسور، تيجاني محمد باندي، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا