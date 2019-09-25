أزمة ليبيا في نيويورك.. حضر الداء وغاب الدواء

قال الأكاديمي والمهتم بالشأن العام من بنغازي الدكتور عاطف الحاسية، إن المجتمع الدولي بات يركز على ليبيا التي أصبحت بؤرة لانتشار السلاح ونقله الى دول الجوار، وكذلك فيما يتعلق بملف الهجرة الى القارة الأوروبية.

وجاءت تصريحات الحاسية لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، تعليقا على اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ74 المنعقدة في نيويورك.

وأضاف أن كلمة الأمين العام انطونيو غوتيريش، حذرت من انتشار السلاح وتوريده الى بؤر السلاح والهجرة، مبينا أن هذه الملفات تنطبق بالكامل على ليبيا.

وأكد الحاسية أن الملفات المطروحة أمام الأمم المتحدة مثل هرمز وإيران وغيرها أكبر من القضية الليبية في منظور الدول، ولكن هنالك دول بعينها ترى من الأنسب تأجيل البحث عن حل لليبيا حتى تتوافر الظروف المناسبة، متوقعا انعقاد اجتماعات أخرى بين دول التي تبحث عن مصالحها في ليبيا قبل اجتماع برلين بدون حضور الأمم المتحدة لتدارس دورها وتدخلها في ليبيا.

وأشار إلى أن تدخل الدول في حروب بالوكالة باتت ظاهرة بعد الربيع العربي وهذا ما نوه إليه غوتيريش حيث وجه رسالة لدول تورد السلاح لبؤر السلاح وخصوصا التي تتبجح بإرسال السلاح لليبيا مثل تركيا التي لم تأبه بقرارات الأمم المتحدة وباتت تورد أسلحة فتاكة لحكومة الوفاق مقابل أموال الليبيين بصفقات مشبوهة.

من جهته قال المهتم بالشأن العام والمستشار بالأمم المتحدة باسل الترجمان، إن الاجتماعات التي تدور في نيويورك لا تبحث عن حل لأزمة ليبيا، فالكل يعرف تفاصيل الأزمة ومن يعرقل الحل، لكن لا أحد تجرأ بطرح حل حقيقي، والجميع يدعون الأطراف للجلوس على طاولة الحوار، مضيفا أن هناك أطرافا مستفيدة من بقاء الحال في ليبيا خدمة لمصالحها.

وذكر الترجمان أن استقبال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في نيويورك يعد استقبالا دبلوماسيا لا يعني شيئا، ولا كونه دعما لاتفاق الصخيرات وليس السراج بحد ذاته ولا يعني تهميشا منها لدور الجيش الوطني الذي يقارع الإرهاب في الداخل.

وأكد أن الاهتمام الدولي في ليبيا قل بسبب التوتر الدولي والقضايا الأكثر إلحاحا مثل إيران ولكن المتضرر هو الشعب الليبي الذي أصبحت بلده ساحة للأسلحة، لافتا إلى أن الشعب الليبي يتابع اليوم بقلق كبير ما يجرى في بلده من إيصال أسلحة ونقل الإرهاب إليه.

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