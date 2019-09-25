الأعلى للدولة يبحث مع الرقابة الإدارية سبل مكافحة «الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية»

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، سبل «مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية».

ووفق بيان للمجلس الأعلى، حضر اللقاء الذي جمع المشري والشنطي، عددا من أعضاء المجلس الأعلى، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ومدير مكتب وكيل ديوان المحاسبة أحمد مرسيط ورئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة أمحمد الرشيد.

وأضاف المجلس، أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، لمراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد.

فيما لفت البيان إلى أن رئيس ديوان المحاسبة ووكيله لم يتمكنا من حضور الاجتماع لوجودهما في مهمة رسمية خارجية.

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