إيطاليا: أمريكا تلعب دور أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا

وصفت الحكومة الايطالية على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو دور الولايات المتحدة الأمريكية بـ “الأساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وقال دي مايو، في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاربعاء: “ليبيا ليست مشكلة بعيدة واستقرارها يعني وقف تدفقات المهاجرين وخلق فرص جديدة للتجارة”.

كما تحدث رئيس الدبلوماسية الايطالية عن “تواصل العمل المشترك مع كل من فرنسا وألمانيا نحو مؤتمر برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا ووقف التصعيد (العسكري) الذي من شأنه أن يشكل مصدراً للقلق”.

