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مجلس حكماء مرزق يطالب بـ”قوة محايدة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مجلس الحكماء والأعيان في مدينة مرزق بضرورة كشف مصير المفقودين والمختطفين، وتأمين المدينة والمناطق المجاورة بقوة محايدة.

واعتبر المجلس في بيان له أن المجتمع الدولي تقاعس عن القيام بدوره أمام التوترات التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الأخيرة، وأن ما وقع في المدينة لا يمكن اختزاله في نزاع محلي يعالج بإجراءات محلية أو وساطة اجتماعية فقط لكنها قضية أمن قومي تتطلب إرادة وطنية حقيقية وصادقة.

وكان الناشط المدني وسيم تاج الدين، قال الأسبوع الماضي، لـ”218″ إن عصابات تشادية وتنظيمات إرهابية باتت تسيطر الآن على مدينة مرزق،

وأضاف تاج الدين أن حوالي 2000 عائلة نزحت من المدينة منذ بداية الحرب عليها، مناشدا الحكومات والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة للنازحين الذين توجهوا إلى عدة مناطق في الجنوب بحثا عن ملاذ آمن لهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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