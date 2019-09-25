السراج يلتقي رئيس وزراء بلجيكا

إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،فائز السراج ،مساء الأربعاء بنيويورك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحضر اللقاء وزير الخارجية محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

واطلع السراج رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا في ظل الاعتداء الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وضواحيها منذ 4 أبريل الماضي . مؤكداً بأن الاعتداء هو محاولة انقلاب على الشرعية ، وان الحرب هي بين دعاة الدولة المدنية الديموقراطية ومن يريدون إعادة الحكم الشمولي للبلاد .

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي دعم بلاده للجهود الإيجابية الرامية لإنهاء الحرب وحقن دماء الليبيين والعودة إلى المسار السياسي وفقاً لمبادرات الأمم المتحدة .

وأكد من جانبه على أهمية أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.

من ناحية أخرى بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات

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