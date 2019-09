المتوسط:

كشفت مصادر عن شن السلاح الجو بالجيش ضربات جوية ضد مطار معيتيقة الدولي.

وأوضحت المصادر، أن ” الجيش رصد إقلاع طائرة تركية عسكرية مسيرة في أجواء قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس تزامناً مع سقوط قذائف عشوائية بالقاعدة ومحيطها “.

