أعلنت غرفة الإعلام الحربي التابعة للجيش عن شن مقاتلات السلاح الجوي غارات جوية علي قاعدة معيتيقة .

وأضافت الغرفة، في بيان لها اليوم الأربعاء ، أن ” الضربات الجوية أسفرت عن تُدمّر طائرة تركية مُسيّرة داخل القسم العسكري بقاعدة ومخازن ومواقع للعمليات العسكرية” .

