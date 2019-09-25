سيالة يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي في نيويورك

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، الأربعاء، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 المنعقدة بنيويورك.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، أكد سيالة خلال اللقاء، ضرورة تنسيق الجهود العربية وبلورة موقف موحد تجاه كل القضايا العربية والعمل على وضع استراتيجية لتحقيق الاستقرار داخل الدول بالحوار والتفاوض.

وأكد سيالة رفض ليبيا الاعتداء على كل مصادر الطاقة الذي من شأنه أن يهدد الإمدادات اللازمة واحتياجات دول العالم في أي مكان م وعدم تعريض الأهداف المدنية للخطر وخاصة دول الجوار العربي.

السراج يشارك في افتتاح الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس الدورة الجديدة للجمعية البروفيسور، تيجاني محمد باندي، وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية.

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