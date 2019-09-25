السراج أمام الجمعية العامة :لن نجلس مجدّدا مع حفتر.
تعليقات
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هذا صحيح لانك ستجلس على الخازوق عندما تعود لطرابلس بعد وضعك المفتى فى راسه مما يعنى ان رأسك ستطير قريبا جدا فحماية طرابلس تحت سيطرة المارشال الصادق الغريانى انتهت الدرس ياغبى
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إنت أصلا زي تقعمز زي تخرا ، ما فيدك شي الله غالب عليك
برا شوفلك مصطفى قدور والا غنيوة والا كاره والا التاجوري يقعمزوا عالأقل مليشيات يحكموا مش زيك عبارة عن صراف آلي
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فائز السراج يمثل ليبيا وشعبها على منبر الأمم المتحدة مع الزعماء العالم بغل الرحمة موجود في قاعدة في الصحراء مقبول فيها آخر الدول تقبل بيه يزور كباريهات دبي ويلعب كوتشينة مع السيسي في القاهرة نهايته اقتربت سوف يعدم قريباً الميدان التحرير بعد ما يسقط الشعب المصري الجمعة الغضب
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حسستني إن حفتر مكمل شحن تلفونه وهو يدور فيك
قالها قبلك حفتر شهر 5 اللي فات لما قلت لابد من الحوار جميعا على طاولة بما فيهم حفتر، ومقالك منشور
مع الآسف لست في المستوى
حقيقة
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