السراج: نحذر من بيع النفط الليبي خارج إطار الدولة والمؤسسات الرسمية للدولة
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تعليقات
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تحذر مين ياحمار دورك انتهى وين مؤسسات الدولة يا حمار والمليشيات تطلق الرصاص على وزير المالية ومفتيك الحاخام الصادق الغريانى انقلب عليك وراسك الان فى خطر ولن تنفعك قطر دورك انتهى ياغبى
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السراج الحيوان الأليف يحذر من بيع النفط خارج مؤسسات الدولة والعمو
العمو حتى هو من المؤسسات
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نحذر من استيراد الأسلحة من تركيا وشراءها بأموال الليبيين لدعم الإخوان المارقين والمطلوبين كصلاح بادي وقوة حماية مرزق والمليشيات بجميع أنواعها تحت شعار (صد العدوان عن طرابلس) وهو في الحقيقة حماية المليشيات وقوة المافيا على حد قول الباشاغا
البتول ومبيعاته لليبيين ومصالحهم وليس للمليشيات ومصالحها
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