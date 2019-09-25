السراج: لن نشارك في أي حوار سياسي يشارك فيه حفتر

أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أنه لن يشارك في أي حوار سياسي يكون فيه المشير خليفة حفتر، الذي وصفه السراج بـ”المتمرد ومجرم الحرب وقائد مليلشيا دموية” يسعى للسلطة.

وأعرب السراج خلال كلمة له ألقاها بمقر الأمم المتحدة، عن قلقه من تدفق السلاح إلى ليبيا، مطالبا بإرسال فريق أممي للتحقق من الانتهاكات التي تحدث في العاصمة طرابلس، وأنه يأسف لتدخل العديد من الدول وإزكاء الصراع في ليبيا.

وحمّل رئيس المجلس الرئاسي، الدول التي تدعم الجيش الوطني، وأن التدخلات الخارجية في ليبيا أدت لانقسام المؤسسات وتهديد أمنها، وأثنى في حديثه على المجموعات المسلحة، التي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق.

وأضاف فائز السراج، أن ليبيا بحاجة للعون السياسي لبناء المؤسسات ومواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وأن الإنفلات الأمني أدى إلى تداعيات خطيرة في مسألة الهجرة غير القانونية.

وطالب السراج في كلمته بمقر الأمم المتحدة، بتكليف لجنة دولية تحت إشراف أممي لمراقبة مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وطرابلس، مؤكدا أن هناك تجاوزات مالية للمؤسسات الموازية ونحذر من التصرف في النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية.

ورحّب رئيس المجلس الرئاسي بالتمديد للبعثة الأممية،مؤكد على الحوار والمسار السياسي.

وأعرب السراج في كلمته عن قلقه، لتدخل العديد من الدول وإزكاء الصراع في ليبيا، وأن الحرب الحرب أدت إلى مقتل المئات ونزوح الآلاف وهناك جرائم يجب ملاحقة مرتكبيها.

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