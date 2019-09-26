المشري يناقش مع الرقابة الإدارية ملف الفساد المستشري في المؤسسات الليبية

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الفساد المستشري في مؤسسات الدولة الليبية وسبل مكافحته، خلال لقاء حضره النائب الثاني فوزي عقاب، وعدد من أعضاء المجلس.

وشارك في اللقاء، الذي عقد في طرابلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ومدير مكتب وكيل ديوان المحاسبة أحمد مرسيط، ورئيس الهيئة الاستشارية بديوان المحاسبة المكلف امحمد الرشيد.

واتفق الحاضرين على تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، لمراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد.

ونوّه المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن رئيس ديوان المحاسبة ووكيله، لم يتمكنوا من حضور اللقاء، بسبب وجودهما خارج ليبيا، في مهمة رسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية