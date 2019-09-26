السراج يلتقى رئيس الوزراء البلجيكي ويبحث معه الملف الليبي

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، على هامش أعمال الدورة 74 للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وحضر اللقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

واطلع السراج، رئيس الوزراء البلجيكي على آخر مستجدات وتداعيات الأوضاع في ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي خلاله لقاءه، على أهمية أن يكون هناك موقفا أوروبياً موحداً تجاه الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلجيكي دعم بلاده للجهود الإيجابية الرامية لإنهاء أزمة ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي وفقاً لمبادرات الأمم المتحدة، وبضرورة أن يتحد الموقف الأوروبي وأن يعتمد رؤية موحدة لحل الأزمة.

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