السراج يتلقى أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ولم تتضح المعلومات عن ما جرى في لقاء السراج وأردوغان، والذي لم ينشره المكتب الإعلامي للمجلس للرئاسي، الذي يعتبر المنصة الإعلامية الرسمية لفائز السراج وأعضاء المجلس.

وأوضح مراسل موقع “الأناضول” أن اللقاء عُقد بفندق فندق “بيننسولا” بمدينة نيويورك.

وكان السراج، قد التقى خلال مشاركته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74، بعدد من المسؤولين الدوليين، وناقش معهم الملف الليبي، وسبل استئناف العملية السياسية.

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