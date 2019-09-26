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السراج يتلقى أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ولم تتضح المعلومات عن ما جرى في لقاء السراج وأردوغان، والذي لم ينشره المكتب الإعلامي للمجلس للرئاسي، الذي يعتبر المنصة الإعلامية الرسمية لفائز السراج وأعضاء المجلس.

وأوضح مراسل موقع “الأناضول” أن اللقاء عُقد بفندق فندق “بيننسولا” بمدينة نيويورك.

وكان السراج، قد التقى خلال مشاركته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ74، بعدد من المسؤولين الدوليين، وناقش معهم الملف الليبي، وسبل استئناف العملية السياسية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اتلم المتعوس على خيب الرجا واحد مخبول والثانى مجنون وكلاهما كلاب للصهاينة ومن المخلصين للكيان الصهيونى عموما المتغطى باردوغان عريان وراينا حالة الغليان ضد السراج والانقلاب فى انتظاره وسيقتل حتما بفتوى من الحاخام الصادق الغريانى المعتوه الذى اعترف بانه تعلم العلوم الاسلامية على يد يهودى ولهذا راينا اخلاقه الوضيعه خلقه التلمود ضحك عليه استاذه اليهودى وقال له انه القرآن لذلك نرى هذا الهزيان

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