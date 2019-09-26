السراج: أردوغان صديق حقيقي يظهر في الأوقات الصعبة

التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وجدد أردوغان دعم بلاده لحكومة الوفاق ، ولموقف السراج الثابت، ضد الجيش الوطني، ودفاعا عن “الدولة المدنية”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تدعم بكل قوة الرئيس السراج الذي يتمتع بالشرعية الدولية.

من جانبه عبر السراج، عن تقديره للموقف التركي الرافض للجيش الوطني الليبي، مؤكداً على عمق العلاقة التي تربط تريكا وليبيا، وثمّن موقف الصديق التركي الداعم له، فالصديق الحقيقي يظهر في الأوقات الصعبة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تطلعه لتنمية وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين ليشمل مختلف المجالات.

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