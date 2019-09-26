مصادر عسكرية: الوفاق طلب من تركيا دفعات جديدة من الطائرات المسيرة

كشفت مصادر عسكرية، أن قادة المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، طالبت تركيا بدفعات جديدة من الطائرات المسيرة، لدعم صفوفها في مواجهة الجيش الوطني.

ورجّحت المصادر العسكرية، وصول دفعة جديدة من الطائرات التركية المسيرة، قبل أيام، وتم تسليمها لقادة المجموعات المسحلة، عبر ميناء مصراتة.

وأشارت المصادر في تصريحاتها، أن عناصر من الإخوان المسلمين في ليبيا، التقوا لارئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطلبوا منه، توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين حكومة الوفاق والحكومة التركية.

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